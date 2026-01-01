Следком возбудил уголовное дело из-за нападения школьника на учителя в Прикамье Назначены судебные экспертизы

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственными органами возбуждено уголовное дело о покушении на убийство педагога общеобразовательной школы.

Согласно предварительным данным, утром 7 апреля 2026 года в городе Добрянке подозреваемый совершил нападение с применением ножа на своего классного руководителя у входа в здание школы. Пострадавшая женщина 1970 г.р. была экстренно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается вся необходимая помощь.

В отношении задержанного уже начаты следственные мероприятия, он находится в расположении следственного отдела. На месте инцидента действуют сотрудники регионального управления СК России, включая специалистов-криминалистов. В ближайшее время будут назначены соответствующие судебные экспертизы.

В ходе дальнейшего расследования предстоит выяснить обстоятельства и факторы, которые могли способствовать совершению данного преступления.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.