Прикамскую учительницу Олесю Багуту предложили посмертно наградить С предложением выступил депутат Виталий Милонов

Скриншот видео канала "ИнфоТВ"

Депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой посмертно отметить государственной наградой педагога Олесю Багуту, трагически погибшую в результате нападения в школе Добрянки. В интервью изданию «Абзац» он подчеркнул, что память о сотруднице образовательной сферы заслуживает официального признания — в виде ведомственной награды от Министерства просвещения или властей Пермского края.

Также парламентарий акцентировал внимание на необходимости реформирования механизмов раннего выявления девиантного поведения среди несовершеннолетних. Милонов убеждён: администрация учебных заведений не должна скрывать тревожные сигналы, а обязана оперативно реагировать на любые проявления агрессии или противоправных намерений со стороны учащихся.

Схожую позицию выразил Юрий Оболонский, сопредседатель «Национального родительского комитета». Он призвал усилить контроль за цифровым пространством, ограничив доступ школьников к деструктивному контенту в соцсетях и мессенджерах, который, по его мнению, способен оказывать негативное влияние на психику подростков.

Напомним, трагедия произошла утром 7 апреля: 17-летний учащийся школы № 5 в Добрянке нанёс смертельные ножевые ранения своей классной руководительнице. Олеся Багута посвятила педагогической деятельности почти три десятилетия. Коллеги, ученики и их родители характеризуют её как чуткого, принципиального и уважаемого профессионала, преданного своему делу.

