Экс-худрук пермского Театра-Театра Борис Мильграм прокомментировал своё увольнение Он не планирует продолжать судебные тяжбы

Борис Мильграм

Андрей Чунтомов

Бывший художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра Борис Мильграм высказался по поводу расторжения контракта с краевым минкультом. На прошлой неделе вступило в силу решение Ленинского районного суда об увольнении театрального деятеля с формулировкой «в связи с утратой доверия».

В беседе с «Новым компаньоном» Борис Мильграм сообщил, что он отказался от кассации, так как устал и не считает это целесообразным.

Отметим, 13 апреля краевой минкульт расторг договор с Мильграмом по решению суда. Исполняющим обязанности художественного руководителя театра назначили Егора Мухина.

Ранее, 2 апреля, Пермский краевой суд оставил в силе решение об увольнении художественного руководителя Театра-Театра Бориса Мильграма. Апелляция, поданная на основании «утраты доверия», была отклонена, и решение нижестоящей инстанции осталось без изменений. Судья Евгения Лапухина после рассмотрения материалов дела не нашла оснований для пересмотра.

Причиной увольнения стало несвоевременное уведомление министерства культуры Пермского края о конфликте интересов при заключении 12 договоров с режиссёром Александром Пронькиным, который является мужем дочери Мильграма. Общая сумма контрактов составила 2,2 млн руб. Несмотря на то, что документы были поданы позже, прокуратура усмотрела в действиях руководителя нарушение антикоррупционного законодательства и добилась его увольнения. Решение Ленинского районного суда от 28 ноября 2025 года тоже осталось в силе.

Сейчас в здании Театра-Театра идёт ремонт большого зрительного зала, а спектакли временно проходят в ДК Солдатова.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.