Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Назначение и.о. художественного руководителя Пермского Театра-Театра — временное решение Борис Мильграм отказался обжаловать своё увольнение в кассации

Генеральный директор Театра-Театра Егор Мухин прокомментировал «Новому компаньону» своё назначение и.о. художественного руководителя учреждения.

По его словам, это временная мера. «Не считаю, что у меня достаточно компетенций, чтобы быть художественным руководителем, а такой театр, как наш, не может оставаться без полноценного художественного руководства, — считает топ-менеджер. — В настоящее время мы находимся в процессе консультаций, чтобы выстроить нашу дальнейшую работу».

Напомним: 13 апреля Министерство культуры Пермского края расторгло договор с художественным руководителем Театра-Театра Борисом Мильграмом по решению суда. Егор Мухин назначен исполняющим обязанности художественного руководителя театра.

И.о. худрука сообщил, что получил множество звонков от партнёров театра и на все вопросы ответил, что намеченные планы гастролей, премьер и других событий будут выполнены. В настоящее время театр гастролирует в Челябинске, в ближайшее время — выступления в Санкт-Петербурге и Тюмени. График премьер, в том числе спектаклей в постановке Бориса Мильграма, тоже будет соблюдён.

Решение об увольнении Бориса Мильграма «в связи с утратой доверия», вынесенное Ленинским районным судом Перми 28 ноября 2025 года и подтверждённое Пермским краевым судом 2 апреля 2026 года, может быть обжаловано в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции в течение трёх месяцев, однако, как сказал «Новому компаньону» Борис Мильграм, он отказался от кассации, поскольку устал и не считает это целесообразным.

Согласно законодательству, кассационную жалобу может подать Министерство культуры Пермского края. По информации «Нового компаньона», для этого сначала необходимо дождаться формулировки мотивированного решения краевого суда и ознакомиться с ней.

