Законопроект о продлении льгот на оплату ЖКУ в Пермском крае рассмотрят 16 апреля Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края

Олег Антонов

Законопроект о продлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в Пермском крае рассмотрят на пленарном заседании краевого парламента 16 апреля. Депутаты обсудят также ряд других социально важных и организационных вопросов. Об этом сообщил спикер Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих.

Льготы на оплату ЖКУ сейчас действуют только до конца 2026 года. Они позволяют сохранить для уязвимых категорий граждан максимально допустимую долю расходов на уровне 18% вместо базовых 22%. Фракция «Единая Россия» предложила продлить эту меру поддержки до конца 2029 года.

«Это решение затронет одиноких родителей, неработающих пенсионеров, тружеников тыла, а также ветеранов угольных шахт Кизеловского бассейна (Гремячинск, Губаха, Кизел и Чусовой). Для многих из них такая компенсация — не просто формальность, а существенная часть семейного бюджета. Продлевая льготу, региональная власть даёт людям уверенность в том, что помощь будет стабильной и долгосрочной», — подчеркнул Валерий Сухих.

Кроме того, на заседании депутаты рассмотрят проект закона, которым предлагается расширить категорию тех, кто имеет преимущественное право на получение жилья или жилищного сертификата. Теперь её предлагается распространить, в том числе, на тех, кто защищает приграничные территории и отражает вооружённые вторжения на территорию России.

В организационный блок повестки вошла процедура утверждения нового члена Общественной палаты вместо Александра Маслова, перешедшего на работу в администрацию Добрянского округа. В рамках традиционного «правительственного часа» выступит первый замглавы администрации губернатора Леонид Политов. Он доложит о реализации национальной политики в регионе. Также депутаты заслушают выступления бизнес-омбудсмена Павла Новосёлова и руководителя межрегионального управления Россельхознадзора Юрия Волкова.

