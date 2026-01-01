Для детей-сирот в Пермском крае расширят преимущественное право на жильё Льготу распространят на участников отражения вооружённого вторжения в РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае расширят перечень получателей преимущественного права на жильё или сертификата на его покупку для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующий законопроект внесён на рассмотрение регионального парламента.

Как сообщает telegram-канал заксобрания Прикамья, сейчас такой льготой могут пользоваться дети-сироты из числа военнослужащих в зоне СВО в Украине, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. В случае утверждения законопроекта она будет распространяться и на тех, кто выполняет задачи по отражению вооружённого вторжения на территорию РФ и приграничные территории, прилегающие к районам ведения спецоперации.

По информации, указанной в пояснительной записке к законопроекту, его принятие не повлечёт дополнительных расходов бюджета Пермского края. Инициативу планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в апреле.

