В Пермском крае собираются продлить льготы на оплату ЖКУ до 2029 года Законопроект рассмотрят в апреле

Зарина Ситдикова

На заседании Законодательного собрания Прикамья в апреле рассмотрят документ, направленный на поддержку семей с детьми, пенсионеров и тружеников тыла. Депутаты фракции «Единая Россия» в краевом парламенте предложили соответствующий законопроект, сообщает пресс-служба ЗС.

Проект закона сохраняет сниженный стандарт допустимых расходов на оплату ЖКУ — 18%, вместо 22%. Льгота будет действовать до 31 декабря 2029 года.

Право на льготу имеют:

— одинокие родители с несовершеннолетними детьми (одним или несколькими);

— неработающие пенсионеры по старости, проживающие одни;

— семьи, состоящие только из неработающих пенсионеров по старости;

— неработающие пенсионеры с десятилетним и более стажем работы в угольных шахтах, проживающие в Гремячинском, Губахинском, Кизеловском и Чусовском округах;

— труженики тыла;

— лица, награжденные орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Также законопроект предусматривает сохранение стандарта нормативной площади жилья для расчета субсидий на оплату ЖКУ для одиноко проживающих пенсионеров по старости, не имеющих права на другие меры социальной поддержки, а также для семей, состоящих из двух таких пенсионеров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.