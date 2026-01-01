Из состава Общественной палаты Пермского края вышел участник СВО Александр Маслов назначен и.о. первого замглавы Добрянского округа

Фото: страница Дмитрия Антонова в соцсетях

Из состава Общественной палаты Пермского края вышел участник СВО Александр Маслов, назначенный в начале апреля и.о. первого замглавы Добрянского округа. В связи с этим в совещательном органе образовалось вакантное место.

Как стало известно «Новому компаньону», заявление о выходе из состава Общественной палаты Александр Маслов подал 1 апреля. В краевом парламенте пояснили, что решение связано с его вступлением в новую должность.

На пленарном заседании законодательного собрания Прикамья в апреле депутаты рассмотрят проект постановления о проведении процедуры утверждения нового кандидата на вакантное место.

Напомним, новый, седьмой состав краевой общественной палаты был сформирован в декабре, в него вошли 36 человек, 12 из которых были назначены губернатором, 12 — заксобранием, ещё 12 — общественными объединениями региона. На должность председателя был утверждён руководитель АНО «Центр поддержки социальных инициатив «Отцы и дети» Денис Гатаулин.

Александр Маслов — уроженец Соликамска. Работал водителем пятого разряда ООО «Урал-ремстройсервис», принимал участие в специальной военной операции, является выпускником региональной программы развития «Герои Прикамья». В состав Общественной палаты был утверждён губернатором. С 6 апреля он назначен исполняющим обязанности первого заместителя главы Добрянского округа.

