Губернатор утвердил часть состава Общественной палаты Прикамья седьмого созыва

Общественная палата

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил часть нового состава Общественной палаты седьмого созыва. Соответствующий указ опубликован на сайте краевого правительства.

В палате остались пять действующих членов: Алексей Блюмин, руководитель Пермского реготделения «Российские студенческие отряды»; Михаил Иванов, председатель Пермского краевого союза профсоюзов «Пермский крайсовпроф»; Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой больницы; Михаил Майоров, главный редактор спецпроектов ООО «Медиагруппа «Магма»; Юрий Хохлов, председатель совета Пермского краевого отделения «Всероссийское общество охраны природы».

В состав палаты вошли семь новых человек: Рафаил Аллахвердиев, исполнительный директор Пермского благотворительного фонда «Единый центр поддержки»; Алексей Бурков, председатель Региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Союза журналистов России» и шеф-редактор ООО «Медиагруппа «Магма»; Артём Исаков, директор школы «Петролеум+»; Арсений Коротовских, помощник депутата ЗС Пермского края и член совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых» Прикамья. Кроме того, «новичками» оказались Александр Маслов, водитель ООО «Урал-ремстройсервис», участник СВО и слушатель программы «Герои Прикамья»; Александр Мясников, председатель совета реготделения движения детей и молодёжи «Движение Первых» Пермского края, Алина Ювакаева, директор АНО «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края».

В новом составе палаты не оказалось Ямура Гильмутдинова, директора ООО «Голд Стайл Энтертеймент» и председателя Ассоциации развития КВН Прикамья; Надежды Беляевой, президента Пермской государственной художественной галереи, директора фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежды Агишевой, а также Лилии Ширяевой, председателя Общественной палаты Пермского края.

Она напомним, решила не входить в состав палаты седьмого созыва, её также собиралась покинуть Надежда Беляева и Надежда Агишева.

Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов. Двенадцать человек утверждаются губернатором, ещё 12 — заксобранием. Оставшиеся 12 членов выбираются из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями. Срок полномочий палаты составляет три года.

