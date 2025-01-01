Губернатор утвердил часть состава Общественной палаты Прикамья седьмого созыва
В него вошли семь новых лиц
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин утвердил часть нового состава Общественной палаты седьмого созыва. Соответствующий указ опубликован на сайте краевого правительства.
В палате остались пять действующих членов: Алексей Блюмин, руководитель Пермского реготделения «Российские студенческие отряды»; Михаил Иванов, председатель Пермского краевого союза профсоюзов «Пермский крайсовпроф»; Анатолий Касатов, главный врач Пермской краевой больницы; Михаил Майоров, главный редактор спецпроектов ООО «Медиагруппа «Магма»; Юрий Хохлов, председатель совета Пермского краевого отделения «Всероссийское общество охраны природы».
В состав палаты вошли семь новых человек: Рафаил Аллахвердиев, исполнительный директор Пермского благотворительного фонда «Единый центр поддержки»; Алексей Бурков, председатель Региональной общественной организации «Пермское краевое отделение Союза журналистов России» и шеф-редактор ООО «Медиагруппа «Магма»; Артём Исаков, директор школы «Петролеум+»; Арсений Коротовских, помощник депутата ЗС Пермского края и член совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения «Движение первых» Прикамья. Кроме того, «новичками» оказались Александр Маслов, водитель ООО «Урал-ремстройсервис», участник СВО и слушатель программы «Герои Прикамья»; Александр Мясников, председатель совета реготделения движения детей и молодёжи «Движение Первых» Пермского края, Алина Ювакаева, директор АНО «Ресурсный центр добровольчества и благотворительности Пермского края».
В новом составе палаты не оказалось Ямура Гильмутдинова, директора ООО «Голд Стайл Энтертеймент» и председателя Ассоциации развития КВН Прикамья; Надежды Беляевой, президента Пермской государственной художественной галереи, директора фонда поддержки культурных проектов «Новая коллекция» Надежды Агишевой, а также Лилии Ширяевой, председателя Общественной палаты Пермского края.
Она напомним, решила не входить в состав палаты седьмого созыва, её также собиралась покинуть Надежда Беляева и Надежда Агишева.
Общественная палата Пермского края состоит из 36 членов. Двенадцать человек утверждаются губернатором, ещё 12 — заксобранием. Оставшиеся 12 членов выбираются из числа кандидатов, предложенных местными общественными объединениями. Срок полномочий палаты составляет три года.
