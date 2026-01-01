В Прикамье и.о. замглавы Добрянского МО назначили участника СВО
Александр Маслов был участником президентской программы «Время героев»
На должность и.о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа назначен участник спецопрации Александр Маслов. Об этом сообщил глава территории Дмитрий Антонов.
Он пояснил, что Александр Маслов — уроженец Соликамска и ветеран боевых действий, который участвовал в СВО. У него трое детей.
В 2025 году он прошёл отбор участников программы Президента РФ «Время героев». Также он выпускник программы «Герои Прикамья», основная цель которой — подготовить участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.
