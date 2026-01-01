В Прикамье и.о. замглавы Добрянского МО назначили участника СВО Александр Маслов был участником президентской программы «Время героев»

Фото: страница Дмитрия Антонова в соцсетях

На должность и.о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа назначен участник спецопрации Александр Маслов. Об этом сообщил глава территории Дмитрий Антонов.

Он пояснил, что Александр Маслов — уроженец Соликамска и ветеран боевых действий, который участвовал в СВО. У него трое детей.

В 2025 году он прошёл отбор участников программы Президента РФ «Время героев». Также он выпускник программы «Герои Прикамья», основная цель которой — подготовить участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкомпаниях.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.