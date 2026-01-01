На севере Прикамья будет работать прокат электросамокатов Арендовать СИМы смогут жители Березников

Константин Долгановский

В апреле на улицах Березников появятся средства индивидуальной мобильности (СИМ) кикшеринговой компании «Юрент». Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе сервиса.

«Это будет небольшая партия — посмотрим на спрос. В целом считаем, что ограничительные меры в Перми — не повод лишать других жителей края микромобильного транспорта», — пояснили в «Юрент».

Отметим, в Перми из-за внесённых в 2024 году изменений в Правила благоустройства, запрещающих парковку СИМ в центре города, электросамокатов нет. При этом уже не первый год пермяки могут воспользоваться электровелосипедами другого сервиса кикшеринга — компании Whoosh.

«В других городах Пермского края нас пока нет», — пояснили «Новому компаньону» представители Whoosh.

Напомним, в начале апреля в Перми возобновил работу сервис аренды электровелосипедов. В этом году количество парковок и зона поездок останутся прежними, как и число самокатов — одновременно на улицах города будет не более 200 единиц техники.

При этом в Whoosh подчеркивают, что диалог с городскими властями наладить не удалось, поэтому сервис действует строго по действующим правилам. Несмотря на то что компания считает некоторые городские ограничения не соответствующими федеральному законодательству, нарушать их она не планирует, даже несмотря на потребность города в большем количестве велосипедов и самокатов.

Как ранее писал «Новый компаньон», весной 2024 года сервисы аренды электросамокатов в Перми приостановили работу из-за новых требований городских властей по размещению СИМ, разрешив оставлять их только на специальных велопарковках и не предусмотрев мест в центре, что привело к массовой эвакуации техники на штрафстоянки. Компании подали иск к гордуме, считая, что та превысила полномочия. Прокуратура поддержала истцов, но суды всех инстанций — Пермский краевой суд, Четвёртый апелляционный и Седьмой кассационный — отказали в удовлетворении требований, оставив новые правила в силе.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.