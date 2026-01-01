В Перми открылся сезон электровелосипедов На улицах города будет около 200 единиц техники

Юлия Усольцева

В столице Прикамья начал работать сервис по аренде электровелосипедов. На велопарковках вновь появилась техника кикшеринговой компании Whoosh.

Как рассказали «Новому компаньону» представители сервиса, «статистика однозначно подтверждает, что микромобильный транспорт необходим Перми, а в текущих условиях другой альтернативы электровелосипедам просто нет».

«К сожалению, диалога с городскими властями так и не получается. Поэтому работаем в соответствии с действующими правилами», — отметили в Whoosh.

В этом году количество парковок и зоны для поездок принципиально не меняются, поэтому и количество самокатов останется на уровне прошлого года. Одновременно на улицах города их будет не более 200.

«Для такого большого города, как Пермь, нужно больше велосипедов и самокатов, но сервис Whoosh не считает возможным нарушать городские правила, даже если считает их несоответствующим действующему федеральному законодательству», — добавили в сервисе.

Представители другого оператора микромобильного транспорта, МТС «Юрент», воздержались от комментариев.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.