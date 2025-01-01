Компании по аренде электросамокатов не смогли оспорить запрет властей на парковку в центре Перми Дело рассматривалось в апелляционном суде Нижнего Новгорода Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде 4 марта отказал в удовлетворении жалобы компаниям по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ). Сервисы кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh оспаривали изменения в Правила благоустройства, принятые мэрией Перми в прошлом году, которые запрещали парковку электросамокатов в центре города.

Как рассказали «Новому компаньону» в Whoosh, в компании по аренде СИМ не согласны с этим решением суда, поскольку считают,что изменения городских правил благоустройства, ограничивающие размещение самокатов кикшеринга на большей части города, не соответствуют федеральному законодательству.

«Решение суда озвучено только что, поэтому мы обсудим дальнейшие шаги. Вероятно, будем подавать кассационную жалобу и продолжим работу в правовом поле по возвращению электросамокатов на улицы Перми», — отметили в пресс-службе сервиса.

Напомним, в марте прошлого года пермские власти внесли в Правила благоустройства раздел, который предписывал размещать СИМ исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения парковки для этого вида транспорта пермские власти решили полностью запретить. Позже мэр Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер стал иск представителей кикшеринга, компаний «МТС Юрент» и Whoosh, в суд. Они его проиграли, но заявили, что намерены судиться с пермскими властями дальше и вернуть на улицы города электросамокаты.

В феврале этого года представители сервиса кикшеринга заявили, что готовятся возобновить работу на улицах Перми весной.

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