Алёна Бронникова Гордума поддержала запрет парковки электросамокатов в центре Перми Из 26 депутатов "за" высказались 22 человека Поделиться Твитнуть

На пленарном заседании Пермской городской думы 26 марта депутаты поддержали внесение изменений в правила благоустройства территории города. Согласно документу, средства индивидуальной мобильности (СИМ) разрешается размещать исключительно на велопарковках, при этом в центральном планировочном районе Перми парковка для электросамокатов будет запрещена полностью.

Как отметил в своём докладе замглавы Перми Дмитрий Галиханов, решение принято в связи с большим количеством нарушений правил благоустройства при размещении СИМ, что создаёт неудобства для горожан. Результаты социологического опроса среди жителей Прикамья показали, что большинство высказались за ограничение использования электросамокатов в пешеходных зонах — 71% респондентов считает, что их использование представляет опасность для окружающих.

«В этой части есть проблема, и её нужно регулировать. Мы не ограничиваем движение СИМ, право собственности и так далее, но мы ограничиваем и регулируем правила их размещения, потому что опыт прошлых лет показывает — то, в каком виде эти СИМ в городе оставляют, мешает подавляющему большинству жителей Перми», — добавил мэр Эдуард Соснин.

На решение о внесении изменений в правила благоустройства также повлияли итоги дорожно-транспортных происшествий 2023 года с участием электросамокатов. За прошлый год было зафиксировано 76 ДТП, в котором один человек погиб, 81 человек получил травмы, в том числе пострадали 26 несовершеннолетних.

Депутаты согласились, что вопросы безопасности пешеходов и других участников движения, а также развития инфраструктуры, связанные с данной сферой, стоят остро, однако необходимо решать проблему таким образом, чтобы не нарушать права всех сторон, в том числе, собственников электросамокатов, для которых СИМ стали альтернативой автомобилям. Депутаты предложили создать для проработки этих вопросов рабочую группу.

«Запретить проще всего, а что мы сделали, чтобы людям было комфортно передвигаться по городу? На СИМах не просто катаются по городу, на них ездят за покупками, на работу, в аптеки и больницы. Не стоит пороть горячку, а к данному решению нужно отнестись взвешенно. Считаю, что не были учтены мнения с публичных слушаний. Предлагаю создать рабочую группу и отнестись к этому вопросу более обстоятельно», — прокомментировал депутат Эдуард Мирзамухаметов.

Председатель гордумы Дмитрий Малютин подчеркнул, что данное решение разработано в качестве эксперимента, и по его результатам можно будет пересмотреть условия данного проекта.

По итогам голосования за принятие решения из 26 человек «За» проголосовали 22. Двое высказались «Против», ещё двое воздержались.

На заседании также было решено наделить департамент дорог и благоустройства Перми полномочиями по выявлению припаркованных в неположенных местах электросамокатов. Их эвакуацией и хранением будет заниматься департамент имущественных отношений. Электросамокаты будут вывозить на площадку по ул. Волочаевской, 32. При этом владельцы смогут их вернуть только при оплате расходов на их перемещение.

Накануне стало известно, что администрация разработала порядок перемещения, хранения и возврата электросамокатов, припаркованных в неположенных местах. Размер платы за вывоз одного электросамоката обойдётся владельцам в 1500 руб., плата за его хранение на штрафстоянке составит 100 руб. за день.

Как писал «Новый компаньон», в начале марта чиновники мэрии рассчитали расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку и их дальнейшее хранение. В 2024 году на эти цели планируется направить 4,3 млн руб. Поправки в бюджет были также рассмотрены и поддержаны на мартовской пленарке.

Ранее также сообщалось, что администрация Перми в одностороннем порядке расторгла соглашения с сервисами проката электросамокатов.

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