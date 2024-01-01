Бюджет Перми заплатит за вывоз электросамокатов на штрафстоянки
Администрация собирается установить расходное обязательство
На сайте администрация Перми опубликован проект постановления мэрии о расходном обязательстве на перемещение на штрафстоянки незаконно припаркованных электросамокатов. Из городского бюджета будут выделены деньги на вывоз средств индивидуальной мобильности (СИМ), припаркованных с нарушением Правил благоустройства, в места временного хранения.
Объём финансирования не называется, в документе лишь сказано, что он будет рассчитан «плановым методом». Проект постановления направлен на независимую антикоррупционную экспертизу.
Напомним, власти Перми собираются внести в городские Правила благоустройства существенные поправки, касающиеся СИМ. Речь идёт о резком ограничении использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в городе. Например, предлагается полностью запретить размещать электросамокаты в центральном планировочном районе краевого центра, а в других местах разрешить оставлять их только на велопарковках. СИМ, оставленные в неположенных местах, будут перемещаться на штрафстоянки.
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