Максим Артамонов Без права на парковку Пермские власти решили ограничить использование электросамокатов в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялись публичные слушания по обсуждению изменений в городские Правила благоустройства. Поправками предлагается ограничить использование электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городе: полностью запретить размещать самокаты в центральном планировочном районе краевой столицы, а в других местах разрешить оставлять их только на велопарковках. Фактически это означает запрет на работу кикшеринговых фирм, которые сдают самокаты в аренду, поскольку в большинстве случаев их услугами пермяки пользовались именно в центре города.

Выслушать всех

Обосновывая запрет, чиновники администрации и представители ГИБДД по Перми во время публичных слушаний сослались на высокий травматизм и гибель одного человека в результате ДТП с электросамокатами в прошлом году.

По данным администрации Перми, на сегодняшний день в городе зарегистрировано более 150 тыс. владельцев электросамокатов, при этом активных пользователей около 50 тыс. человек.

В отделении пропаганды ГИБДД по Перми приводят такие цифры: за прошлый год было зарегистрировано 76 ДТП, в которых один человек погиб и 81 был травмирован. При этом 71% таких случаев произошли с устройствами, взятыми в аренду. С участием несовершеннолетних в Перми произошло 22 ДТП, в них 26 детей получили травмы. Как правило, травмы ног и черепно-мозговые травмы в происшествиях с электросамокатами получают в основном дети и пожилые люди, а основная проблема связана с наездами на пешеходов в тех местах, где самым главным является именно пешеход.

По количеству ДТП с участием СИМ в 2023 году Пермский край занял второе место среди регионов РФ — за сезон было зарегистрировано 2147 нарушений правил дорожного движения, допущенных пользователями электросамокатов.

В случае утверждения изменений в Правила благоустройства на незаконно припаркованные электросамокаты планируется составлять акты, а затем транспортные средства перемещать в места временного хранения. Получить самокат обратно можно будет после того, как человек предъявит на него права и оплатит расходы на транспортировку.

Владельцы сервисов кикшеринга, сторонники использования электросамокатов и часть общественности на слушаниях заявили, что ограничение парковки в центре Перми поставит крест на использовании этого вида транспорта в городской среде.

В пресс-службе администрации Перми сообщили, что все предложения и замечания, которые поступили от участников слушаний, будут рассмотрены и проанализированы. Затем администрация даст «мотивированное объяснение принятия или отклонения предложений, а при необходимости на их основе в проект решения будут внесены корректировки».

Мнения разделились

Ещё за несколько дней до слушаний пермские ТОСы начали распространять заявление о том, что поддерживают решение мэрии, потому что электросамокаты опасны и для тех, кто ими управляет, и для пешеходов. Они объявили о сборе подписей в поддержку ограничения использования СИМ. Сторонники этой позиции ссылаются на многочисленные нарушения, которые допускают пользователи таких транспортных средств. Например, выезжают на проезжую часть, бросают самокаты посреди тротуаров, на остановках, из-за чего затрудняется посадка и высадка пассажиров.

В пику этой позиции в Сети появилась петиция с критикой инициативы чиновников. Её авторы отметили, что вместо создания необходимой инфраструктуры под СИМы администрация решила идти по пути простого запрета. Создатели петиции также обратили внимание, что летом многие люди пользуются электросамокатами, чтобы доехать до места работы и учёбы без пробок. Например, за семь месяцев сезона 2023 года более 17% жителей города совершили хотя бы одну поездку на самокате.

«Ограничение на парковку электросамокатов в границах городского центра приведёт к ухудшению транспортной доступности, увеличению количества автомобилей на дорогах и пассажиров в общественном транспорте», — говорилось в петиции.

ПДД — всему голова

Опрошенные «Новым компаньоном» представители сервисов кикшеринга Whoosh и Urent выступают однозначно против запрета на парковку электросамокатов в центре.

По статистике Whoosh, подавляющее большинство всех инцидентов с участием СИМ происходит из-за нарушения ПДД. В компании напомнили, что с марта 2023 года в России действуют Правила дорожного движения для самокатов и их соблюдение позволяет передвигаться на СИМах безопасно. В Whoosh полагают, что основная работа по снижению травматизма должна заключаться именно в пропаганде ПДД и контроле за их соблюдением, а запрет парковки самокатов в центре города не отразится на травматизме, «но совершенно точно значительно снизит пользу кикшеринга для Перми».

«Сейчас многие горожане оставляют автомобиль дома или отказываются от его приобретения, зная, что могут доехать по делам на самокате. Это улучшает транспортную ситуацию в городе, положительно сказывается на экологии — другими словами, делает город удобнее и чище. Девять из 10 поездок на самокатах нашего сервиса совершается по транспортному сценарию, то есть пермяки пользуются кикшерингом, чтобы доехать до офиса или университета, например. И число пользователей постоянно растёт. При этом какие-то инциденты случаются не более чем в 0,1% поездок. Остальные проходят без нарушений, падений и ДТП», — рассказали в Whoosh.

В Urent обратили внимание на то, что проект изменений в Правила благоустройства ограничивает не только операторов аренды, но и владельцев частных электросамокатов.

«Запрет парковать самокаты в центре города приведёт не только к ухудшению транспортной доступности для жителей города и их передвижения по нему, но и, наоборот, может спровоцировать рост аварийности. Потребность у людей в использовании микромобильного транспорта не исчезнет, и, вероятно, больше людей будут пользоваться ретейловыми самокатами, которые обычно имеют большую скорость и вес и последствия ДТП с которыми по статистике более тяжёлые», — заявили в Urent.

В компании также привели статистику национального центра безопасности дорожного движения МВД: именно на устройства мощностью от 0,25 до 4 кВт, к которым относятся все прокатные самокаты, пришлось 30,2% всех ДТП с СИМ, 30,1% пострадавших и 51,6% погибших.

Представители Urent отметили также, что в России действует стратегия развития транспорта до 2030 года. Согласно ей органы власти должны способствовать развитию микромобильности как важной составляющей по разгрузке дорожных магистралей и улучшению окружающей среды. Изменения в Правила благоустройства, напротив, приведут к ухудшению транспортной доступности, что прямо противоречит стратегии правительства РФ, считают в Urent.

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