Администрация Перми расторгла соглашения с сервисами проката электросамокатов Операторы кикшеринга не согласны с решением властей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми решила в одностороннем порядке расторгнуть соглашения с сервисами проката электросамокатов, сообщает 59.ru.

В мэрии объяснили своё решение тем, что компании-кикшеринги не соблюдали соглашения. В частности, по информации департамента дорог и благоустройства, компании нарушали условия размещения электросамокатов неоднократно. Ещё одной причиной расторжения соглашений, по словам властей, стало изменение правил дорожного движения. С марта 2023 года электросамокаты, ранее относимые к средствам индивидуальной мобильности, стали рассматриваться как транспортные средства, а регулировать их деятельность департамент не вправе.

Представители сервисов проката электросамокатов Whoosh и «Юрент», осуществлявших деятельность в Перми, не согласны с решением администрации города и утверждают, что они соблюдали все требования, предусмотренные соглашениями.

Согласно данным портала, процесс расторжения документов, в которых были зафиксированы правила размещения транспортных средств в Перми и их использования, произошел в конце 2023 года. Начиная с 2024 года вопросами организации движения в Перми будет заниматься Министерство транспорта Пермского края. В ведомстве сообщили, что проблемой использования электросамокатов на улицах города занимается созданная в декабре 2023 года рабочая группа, однако ни одного её заседания пока не состоялось.

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