За ограничение использования электросамокатов выступают до 75% пермяков
В основном, это те, кто не пользуется средствами индивидуальной мобильности
Центр управления регионом Пермского края провёл социологический опрос среди жителей Прикамья. По результатам исследования большинство опрошенных высказались за ограничение использования электросамокатов в пешеходных зонах.
Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии, исследование проводилось с 4 по 9 марта среди пользователей ВКонтакте и «Одноклассники» в Пермском крае. В опросе приняли участие 605 человек.
86% опрошенных жителей заявили, что не пользуются электросамокатами, 13% — пользуются. В Перми так ответили 80 и 19% соответственно.
Большинство респондентов считают, что использование электросамокатов представляет опасность для окружающих, на что указал 71% опрошенных. Они считают, что основным фактором риска является несоблюдение водителями электросамокатов правил дорожного движения (21%). В списке факторов риска — возможность наезда на пешеходов (20%), высокая скорость движения и использование тротуаров и пешеходных зон (17% в каждом случае).
Подавляющее большинство опрошенных указали на необходимость ограничения использования электросамокатов на дорогах, тротуарах и пешеходных зонах (73-75%, в Перми — 69-75%).
Напомним, члены комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы одобрили проект изменений в городские правила благоустройства, касающийся размещения средств индивидуальной мобильности. Они рекомендовали рассмотреть этот проект на пленарном заседании гордумы 26 марта.
В рамках указанного проекта планируется включить раздел, предписывающий размещение средств индивидуальной мобильности исключительно на велосипедных стоянках на общественных территориях. В центральном планировочном районе Перми не будет предусмотрено размещение стоянок для электросамокатов. Кроме того, предполагается установить порядок вывоза или перемещения электросамокатов, оставленных не в специально обозначенных местах.
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