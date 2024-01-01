За ограничение использования электросамокатов выступают до 75% пермяков В основном, это те, кто не пользуется средствами индивидуальной мобильности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр управления регионом Пермского края провёл социологический опрос среди жителей Прикамья. По результатам исследования большинство опрошенных высказались за ограничение использования электросамокатов в пешеходных зонах.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу мэрии, исследование проводилось с 4 по 9 марта среди пользователей ВКонтакте и «Одноклассники» в Пермском крае. В опросе приняли участие 605 человек.

86% опрошенных жителей заявили, что не пользуются электросамокатами, 13% — пользуются. В Перми так ответили 80 и 19% соответственно.

Большинство респондентов считают, что использование электросамокатов представляет опасность для окружающих, на что указал 71% опрошенных. Они считают, что основным фактором риска является несоблюдение водителями электросамокатов правил дорожного движения (21%). В списке факторов риска — возможность наезда на пешеходов (20%), высокая скорость движения и использование тротуаров и пешеходных зон (17% в каждом случае).

Подавляющее большинство опрошенных указали на необходимость ограничения использования электросамокатов на дорогах, тротуарах и пешеходных зонах (73-75%, в Перми — 69-75%).

Напомним, члены комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы одобрили проект изменений в городские правила благоустройства, касающийся размещения средств индивидуальной мобильности. Они рекомендовали рассмотреть этот проект на пленарном заседании гордумы 26 марта.

В рамках указанного проекта планируется включить раздел, предписывающий размещение средств индивидуальной мобильности исключительно на велосипедных стоянках на общественных территориях. В центральном планировочном районе Перми не будет предусмотрено размещение стоянок для электросамокатов. Кроме того, предполагается установить порядок вывоза или перемещения электросамокатов, оставленных не в специально обозначенных местах.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.