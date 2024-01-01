Алёна Бронникова Вывоз одного электросамоката на штрафстоянку в Перми обойдётся в 1 500 рублей Стоимость временного хранения составит 100 рублей в сутки Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Администрация Перми разработала порядок перемещения, хранения и возврата электросамокатов, припаркованных в неположенных местах, а также внесения платы за их вывоз и хранение на штрафстоянках. Соответствующий проект опубликован на сайте ведомства.

Документом предлагается утвердить размер платы за вывоз одного электросамоката в 1 500 руб. и размер платы за его хранение на штрафстоянке в 100 руб. за день. Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования в официальном бюллетене городских властей.

При выявлении электросамокатов, размещённых с нарушением требований правил благоустройства, сотрудники территориальных органов должны осуществить фотофиксацию средств индивидуальной мобильности (СИМ) спереди, сзади, с правого и левого боков, а также при наличии внешних механических повреждений. Кроме того, СИМ присваивается регистрационный номер, на него составляется акт о выявлении и перемещении. Информация о месте временного хранения появится на официальном сайте мэрии Перми в течение двух календарных дней с даты вступления документа в силу.

Информация о припаркованных в неположенных местах электросамокатах будет размещаться на сайте с указанием времени и места выявления нарушения, регистрационного номера, марки, модели, цвета, размеров, и уникального номера СИМ. Данные будут опубликованы в тот же день, если вывоз осуществлён до 15:00 текущего дня. При вывозе СИМ позже, информация появится на сайте не позднее 12:00 на следующий день. При этом ежедневно сведения будут направляться ГУ МВД РФ по Пермскому краю.

Владелец электросамоката получают информацию о перемещении и месте хранения СИМ по телефону уполномоченного органа или на официальном сайте. Вернуть электросамокат возможно только после полной оплаты штрафа за его вывоз и хранение на штрафстоянке. После оплаты штрафа владелец может обратиться в орган с заявлением о выдаче СИМ с удостоверяющим личность заявителя и подтверждающим принадлежность СИМ владельцу на законном основании документами, а также с платёжным документом, подтверждающим внесение платы.

Ранее «Новый компаньон» сообщал о результатах социологического опроса среди жителей Прикамья, большинство из которых высказались за ограничение использования электросамокатов в пешеходных зонах. Из 605 человек 71% считают, что их использование представляет опасность для окружающих.

Напомним, на пленарном заседании гордумы 26 марта рассмотрят проект изменений в городские правила благоустройства, касающийся размещения СИМ, в рамках которого планируется включить раздел, предписывающий их размещение исключительно на велосипедных стоянках на общественных территориях. В центральном планировочном районе Перми не будет предусмотрено размещение стоянок для электросамокатов.

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