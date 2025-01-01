В Перми два сервиса кикшеринга весной планируют возобновить работу СИМ вернутся на улицы города, когда растает снег и установится постоянная плюсовая температура Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Электровелосипеды вновь будут доступны пермякам, когда сойдёт снег и установится тёплая погода. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе компании по аренде средств индивидуальной мобильности (СИМ) Whoosh.

«Готовим велосипеды к возвращению на улицы города. Определённой даты нет, ждём, когда асфальт оттает от снега и наледи, а большую часть дня будет держаться плюсовая температура», — отметили представители сервиса кикшеринга.

Что касается электросамокатов, то компания «продолжает работу в правовом поле».

«Считаем действующие правила не соответствующими закону и работаем над их изменением. Надеемся, что сумеем вернуть самокаты в новом сезоне», — пояснили в компании по аренде СИМ.

Представители другого сервиса кикшеринга, «МТС Юрент», заявили, что у компании «безусловно, есть намерения возобновить работу сервиса в этом сезоне». Для этого сейчас идут переговоры с властями по поводу размещения парковок вне центра Перми, которые подходят под действующие правила.

«Мы также ожидаем решения суда по вопросу правил благоустройства, который пройдёт в начале марта. В прошлом сезоне мы получили большое количество обращений от пользователей и жителей Перми с просьбой вернуть самокаты, и очень надеемся, что совместно с городскими властями нам удастся разработать комфортный для всех формат работы, чтобы вернуть людям востребованный микромобильный транспорт», — рассказали в «МТС Юрент».

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте прошлого года пермские власти внесли в Правила благоустройства раздел, который предписывал размещать СИМ исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения парковки для этого вида транспорта пермские власти решили полностью запретить. Позже мэр Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер стал иск представителей кикшеринга, компаний «МТС Юрент» и Whoosh, в суд. Они его проиграли, но заявили, что намерены судиться с пермскими властями дальше и вернуть на улицы города электросамокаты.

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