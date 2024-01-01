В Перми сервис по аренде СИМ намерен вернуть электросамокаты на улицы города в следующем году Для этого компании кикшеринга продолжат отстаивать свою позицию в правовом поле Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми завершился сезон электровелосипедов, которые горожане могли арендовать взамен электросамокатов. Теперь вся техника, работавшая летом, проходит углублённое техобслуживание, чтобы потом вернуться на улицы Перми в следующем году. Об этом «Новому компаньону» рассказали представители сервиса кикшеринга Whoosh.

«Несмотря на завершение сезона, мы продолжаем работу и по возвращению самокатов в город. Мы уверены в том, что решение городских властей о запрете парковок не соответствует закону. Поэтому будем подавать апелляцию на решение суда и продолжать отстаивать свою позицию в правовом поле», — пояснили в компании по аренде средств индивидуальной мобильности, отметив, что в адрес сервиса приходят обращения пермяков.

Представители сервиса предположили, что городские власти «все-таки понимают пользу кикшеринга», и «решение вопроса, которое будет удобно для всех жителей Перми, будет найдено», — рассказали в компании.

В компании «Юрент», которая также занималась предоставлением в аренду СИМ, пока отказались от комментариев.

Напомним, сезон велошеринга был закрыт в начале октября.

Как ранее писал «Новый компаньон», в марте этого года в Правила благоустройства был добавлен раздел, который предписывал размещать средства индивидуальной мобильности исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для СИМ были запрещены вовсе. В начале мая глава города Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер чиновников стал иск представителей сервисов кикшеринга в суд. Они его проиграли, но намерены судиться с пермскими властями дальше.

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