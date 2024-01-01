В Перми сервисы кикшеринга проиграли суд по отмене запрета парковки в центре города Решение властей признано правомерным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский краевой суд рассмотрел иски двух кикшеринговых сервисов «Вуш» и «ЮрентБайк.ру» к Пермской городской думе по поводу решения депутатов о запрете парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Как следует из картотеки суда, сегодня было принято решение по этим искам.

Представители сервисов кикшеринга считают, что гордума Перми превысила свои полномочия, потому что правила благоустройства не могут регулировать правила дорожного движения, так как это полномочия федерального законодательства. Несмотря на эти аргументы, суд встал на сторону гордумы, а кикшеринговым компаниям было отказано в удовлетворении иска.

«Мы с этим решением не согласны и пойдём оспаривать его в вышестоящие инстанции. Сейчас ждём мотивировочной части решения», — сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе компании «ЮрентБайк.ру».

В марте 2024 года в Правила благоустройства был добавлен раздел, который предписывал размещать средства индивидуальной мобильности (электросамокаты) исключительно на велосипедных парковках, при этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для СИМ были запрещены вовсе. В начале мая глава города Эдуард Соснин ввёл такие же ограничения для электровелосипедов. Брошенные в неположенных местах СИМ стали вывозить на штрафстоянки.

Результатом таких мер чиновников стал иск представителей сервисов кикшеринга в суд.

Тем временем, депутаты Пермской городской думы никак не могут рассмотреть протест заместителя прокурора Перми по поводу запрета парковки СИМ в центре города. Протест в гордуму прокуратура направила ещё в мае. По мнению надзорного органа, изменения правил благоустройства, которые с подачи мэрии приняли депутаты в марте, не соответствуют федеральному законодательству, потому что постановление властей устанавливает обязательные требования к предпринимателям. Рассмотрение протеста откладывалось уже три раза.

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