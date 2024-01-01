С улиц Перми исчезли электровелосипеды Взять напрокат их уже невозможно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сезон велошеринга закрыт. С улиц Перми скоро вывезут оставшиеся электровелосипеды, большую часть уже забрали.

Взять напрокат вушбайк уже невозможно в Перми, сообщает 59.ру. «Ушли на зимовку. Когда вернёмся, всё будет как раньше», — всплывает сообщение в приложении, через которое осуществляется аренда. Зимой электровелосипеды обновят, они пройдут техобслуживание и ремонт. А следующей весной вернутся на городские улицы.

«Мы убедились в том, что микромобильный транспорт действительно нужен жителям Перми. С учётом действующих ограничений, велосипеды показали уровень востребованности, сравнимый с электросамокатами, — рассказали интернет-порталу в Whoosh.

В компании надеются вернуть в следующем году и электросамокаты тоже. Их, напомним, как уже писал «Новый компаньон», убрали в середине апреля из-за запрета парковки в центре города. Доходы компаний-прокатчиков тогда упали, ведь основной трафик приходился на центральные улицы.

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