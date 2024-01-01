Сервисы аренды электросамокатов объяснили причины прекращения работы в Перми Требования чиновников оказались невыполнимыми Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Как рассказали «Новому компаньону» представители сервисов кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент», сегодняшний сбой в работе приложений по аренде средств индивидуальной мобильности связан с временной приостановкой деятельности компаний в Перми.

В частности, в «МТС Юрент» пояснили: сервис столкнулся с невыполнимыми требованиями со стороны местных властей.

В компании рассказали, что самокаты запретили парковать в центре города, не предложив альтернативной парковки за пределами этой территории, при этом письмо в администрацию города с предложением инвестировать в строительство парковок в Перми осталось без ответа.

«Наши самокаты стали эвакуировать даже в тех местах, где запрет на парковку не действовал. Оценку действиям властей Перми дадут надзорные органы, мы же, в свою очередь, будем настаивать на конструктивном диалоге и очень на него рассчитываем», — сказали в компании, выразив надежду, что в скором времени смогут возобновить работу в городе.

В настоящее время «МТС Юрент» планирует развивать сервис в соседних с Пермью городах, где "власти поддерживают развитие микромобильности и понимают ценность этого вида транспорта для города и горожан».

В приложении Whoosh утром 15 апреля висело объявление: «Ушли на зимовку. Когда вернёмся, всё будет как раньше».

В комментарии «Новому компаньону» представитель компании пояснили: что «это пауза, и самокаты Whoosh временно недоступны». В компании призвали пользователей следить за новостями и картой в приложении.

«Прикладываем все усилия, чтобы сервис в городе работал, как раньше», — отметили в Whoosh.

Напомним, в конце марта депутаты Пермской думы поддержали изменения в городские правила благоустройства, которыми вводится новый порядок размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь пользователи или собственники электросамокатов смогут размещать их только на велопарковках. При этом в центре города парковка СИМ правилами запрещена. Иными словами, в этом сезоне пермякам разрешили пользоваться самокатами, но припарковаться в центре города практически негде. Представители сервисов кикшеринга пытаются выйти на диалог с городскими властями, просят защиты у прокуратуры и параллельно ищут оставшиеся способы легальной парковки электросамокатов в центральной части города.

За первую неделю работы по новым правилам власти города вывезли на штрафстоянку более 500 самокатов за нарушение правил парковки.

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