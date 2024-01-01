Максим Артамонов НеСИМметричные меры Пермская дума запретила парковку электросамокатов в центре города Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В конце марта депутаты Пермской думы поддержали изменения в городские правила благоустройства, которыми вводится новый порядок размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь пользователи или собственники электросамокатов смогут размещать их только на велопарковках. При этом в центре города парковка СИМ правилами запрещена. Иными словами, в этом сезоне пермяки смогут по-прежнему пользоваться самокатами, но припарковаться в центре города будет практически негде. Представители сервисов кикшеринга пытаются выйти на диалог с городскими властями и параллельно ищут оставшиеся способы легальной парковки электросамокатов в центральной части города.

Экспериментальное решение

На пленарке гордумы, где принималось решение о запрете, представители мэрии ссылались на травматизм и аварийность, связанные с использованием электросамокатов. Так, по итогам 2023 года было зафиксировано 76 ДТП, в которых один человек погиб, 81 человек получил травмы, в том числе пострадали 26 несовершеннолетних. При этом погибший — не пешеход, а самокатчик.

Также чиновники привели данные опроса среди жителей Прикамья, которые показали, что 71% респондентов высказались за ограничение использования электросамокатов в пешеходных зонах, поскольку это представляет опасность для окружающих.

Глава Перми Эдуард Соснин, который также присутствовал на заседании, заявил, что администрация ничего не запрещает, но ограничивает и регулирует только правила размещения самокатов, «потому что опыт прошлых лет показывает: то, в каком виде эти СИМ в городе оставляют, мешает подавляющему большинству жителей Перми».

В ходе обсуждения депутаты хотя и согласились, что вопросы безопасности и развития инфраструктуры, связанные с этой сферой, стоят остро, однако посчитали, что решать проблему нужно таким образом, чтобы не нарушать права всех сторон. В первую очередь — пользователей и собственников электросамокатов. Для этой части пермяков СИМ стали альтернативой автомобилям и общественному транспорту.

«Запретить проще всего, а что мы сделали, чтобы людям было комфортно передвигаться по городу?» — заметил депутат Эдуард Мирзамухаметов, призвав парламентариев «не пороть горячку» и отнестись к решению взвешенно.

Чтобы снизить градус напряжения, которое царило во время обсуждения, спикер гордумы Дмитрий Малютин обратил внимание коллег на то, что решение разработано в качестве эксперимента, а по его результатам можно будет пересмотреть условия принятого проекта поправок. Конкретных сроков окончания эксперимента он не назвал, но сообщил, что на время его проведения будет создана рабочая группа для решения проблемных вопросов.

В итоге за принятие поправок из 26 депутатов проголосовали 22 человека, двое высказались против, ещё двое воздержались.

На заседании депутаты утвердили также расходное обязательство администрации города по организации работы и содержания штрафстоянок для нарушителей обновлённых правил парковки. Департамент дорог и благоустройства Перми наделили полномочиями по выявлению припаркованных в неположенных местах электросамокатов. Их эвакуацией и хранением будет заниматься департамент имущественных отношений. Под штрафстоянку выделят площадку на ул. Волочаевской, 32. Вернуть транспортные средства самокатчики смогут только после оплаты расходов на их перемещение — по аналогии с автомобилями, припаркованными с нарушениями, которые вывозят эвакуаторы.

Жалобы и письма

После решения об ограничениях парковки СИМ представители сервисов кикшеринга Whoosh и «Юрент» объявили о том, что продолжат работу в этом году с учётом новых правил благоустройства.

В «Юренте» заявили, что введённые ограничения «существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города». Поэтому сервис вынужден «скорректировать не только количество парковок, но и плотность парка в городе».

По данным компании, количество поездок на самокатах за сезон 2023 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, а более 60% пермяков используют средства индивидуальной мобильности не для прогулок, а как транспорт, чтобы добраться до работы, учёбы или по делам.

При этом электросамокатами активно пользуются именно в центральной части города, особенно во время плотного потока автомобилей, в часы пик. Поэтому ограничения на парковку СИМ могут создать дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

«По сути, ограничения убьют для этих пользователей смысл использовать самокаты как транспорт. Им теперь придётся выбирать другие виды транспорта, создавая дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, либо выбирать личные самокаты, которые не имеют ограничения скорости и ездят быстрее шеринговых и вообще никак не контролируются», — отметили в пресс-службе сервиса.

В компании добавили, что пытались наладить диалог с городскими властями на протяжении всего процесса обсуждений изменений в правила благоустройства, но пока не пришли к взаимопониманию. В конце марта «Юрент» направил письмо мэру Перми и попросил чиновников пересмотреть принятое ранее решение по поводу запрета парковки СИМ. В письме представители сервиса заявили, что готовы безвозмездно инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры — велопарковок и дорожек, которыми потом смогут пользоваться все пермяки.

В компании Whoosh также прокомментировали решение Пермской городской думы. Представители сервиса посчитали нововведение «незаконным и противоречащим Конституции РФ», поскольку оно «содержит требования, не предусмотренные федеральными законами, и было принято с превышением полномочий органов местного самоуправления».

В связи с этим Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края. Владельцы сервиса попросили ведомство проверить законность действий чиновников и принятых ими решений. По их мнению, решение властей «было принято скоропалительно, без фактического содержательного обсуждения предлагаемых инициатив». В Whoosh считают, что власти проигнорировали мнение горожан, которые арендуют самокаты в качестве транспорта.

«Введение зоны запрета парковки на самых активных транспортных магистралях города и в центральной его части заметно снизит возможность жителей города совершать регулярную маятниковую миграцию, повысит нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть. Ввиду роста загруженности городских улиц и общественного транспорта может увеличиться время, которое жители тратят на дорогу», — полагают в компании.

В то же время сервис по-прежнему готов к конструктивному диалогу, в том числе к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервиса.

Работа в новых условиях

Новый сезон оба сервиса начали с учётом введённых ограничений. Компания «Юрент» планирует разместить порядка 1 тыс. электросамокатов. Они будут работать по-новому. Например, сейчас по всему городу определены участки, где электросамокаты будут автоматически замедляться, а также территории, где поездки будут запрещены полностью. «Медленными зонами», где скорость самокатов не сможет превышать 15 км/ч, станут Ботанический сад ПГУ и прилегающая территория, сквер 250-летия Перми, Черняевский лес, сквер им. Олега Новосёлова и сквер им. Дзержинского. Скорость до 2 км/ч будет снижена на 13 участках и полностью ограничено движение на электросамокатах в парке им. Горького, на набережной, в экопарке «Егошихинская долина», на Егошихинском и Южном кладбищах и в Саду соловьёв.

В этом сезоне все электросамокаты «Юрент» оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определённых участках.

Сервис Whoosh сейчас работает над организацией парковочных мест в центре Перми на территориях, которые находятся в частной собственности. Это не противоречит поправкам в правила благоустройства. Первые самокаты этой компании уже появились в отдалённых районах города. Их количество постепенно будет увеличиваться.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.