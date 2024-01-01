В Перми приостановили работу сервисы аренды электросамокатов Причины пока не раскрываются Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сервисы кикшеринга Whoosh и «МТС Юрент» приостановили работу в Перми. Об этом говорится в приложениях сервисов. Самокаты в них больше не отображаются.

В приложении Whoosh висит объявление: «Ушли на зимовку. Когда вернёмся, всё будет как раньше». Такое же сообщение кикшеринг Whoosh размещал в Санкт-Петербурге 4 апреля, но тогда на город действительно обрушился снегопад.

Whoosh и «МТС Юрент» пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, в конце марта депутаты Пермской думы поддержали изменения в городские правила благоустройства, которыми вводится новый порядок размещения средств индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь пользователи или собственники электросамокатов смогут размещать их только на велопарковках. При этом в центре города парковка СИМ правилами запрещена. Иными словами, в этом сезоне пермякам разрешили пользоваться самокатами, но припарковаться в центре города практически негде. Представители сервисов кикшеринга пытаются выйти на диалог с городскими властями, просят защиты у прокуратуры и параллельно ищут оставшиеся способы легальной парковки электросамокатов в центральной части города.

Известно, что за первую неделю власти города вывезли на штрафстоянку более 500 самокатов за нарушение правил парковки.

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