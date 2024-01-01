В Перми с улиц города на штрафстоянку вывезли более 500 электросамокатов Средства индивидуальной мобильности были припаркованы с нарушениями Поделиться Твитнуть

В Перми начались рейды, в ходе которых специалисты районных администраций проводят проверки по припаркованным средствам индивидуальной мобильности (СИМ). К ним относятся в том числе и электросамокаты. За за три минувших дня чиновники вывезли с улиц города уже 532 электросамоката, которые были припаркованы с нарушениями новых правил благоустройства. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на администрацию Перми.

В мэрии уточняют, что в Дзержинском районе города СИМы забрали с проспекта Парковый, а также улиц Дзержинского, Локомотивной, Малкова, шоссе Космонавтов, Желябова, Куфонина; в Свердловском — с Компроспекта, улиц Куйбышева, Солдатова, Лодыгина и Гусарова. Нарушения были и в других районах.

Если самокаты припаркованы с нарушениями, специалисты районных администраций фотографируют их и составляют акты. После этого самокат отвозят на штрафстоянку. Размер платы за перемещение одного СИМ — 1,5 тыс. руб. За хранение самоката пользователь будет должен также заплатить. Сейчас размер платы составляет 100 руб. в день.

Напомним, в конце марта на заседании Пермской гордумы депутаты приняли поправки к правилам благоустройства города, согласно которым СИМ разрешается оставлять только на велопарковках, при этом в центре Перми парковка для электросамокатов запрещена.

После этого представители сервисов аренды электросамокатов Whoosh и «Юрент» заявили, что готовы продолжить работу в этом году с учётом новых правил благоустройства. Кроме этого, Whoosh подал жалобу в прокуратуру на решение мэрии. В этом сезоне компания планирует организовать парковки для самокатов на территориях, находящихся в частной собственности.

А компания «Юрент» обратилась с письмом к главе Перми Эдуарду Соснину, попросив чиновников пересмотреть принятое ранее решение по поводу запрета парковки для СИМ в центре города. В «Юрент» также заявили о готовности безвозмездно инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры — велопарковок и дорожек, которыми потом смогут пользоваться все пермяки.

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