Кикшеринг «Юрент» просит главу Перми отменить решение о запрете парковки СИМ в центре Компания готова инвестировать в развитие велоинфраструктуры Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Компания «Юрент», которая предоставляет услуги по аренде электросамокатов в Перми, обратилась в городскую администрацию Перми и мэру Эдуарду Соснину, попросив чиновников пересмотреть принятое ранее решение по поводу запрета парковки средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе кикшеринга.

В письме на имя главы Перми представители сервиса заявил, что готовы безвозмездно инвестировать собственные средства в развитие городской велоинфраструктуры — велопарковок и дорожек, которыми потом смогут пользоваться все пермяки.

«Электросамокаты — популярный вид транспорта среди жителей Перми. В 2023 году на самокатах Юрент и Whoosh более 250 тысяч пользователей совершили в общей сложности 3,7 млн поездок. При этом в 89% случаев самокаты используются не для прогулок, а в качестве транспорта, чтобы добраться из одной точки города в другую, например, от остановки общественного транспорта — до работы, из офиса — домой. В среднем за сезон пользователь в Перми делает 17 поездок», — отмечают в компании.

В связи с этим ограничения на парковку для СИМ в центре ставят под угрозу работу сервиса в Перми. Это противоречит стратегии развития транспорта до 2030 года, утверждённой Правительством РФ, которая прямо указывает, что органы власти должны способствовать развитию микромобильности как важной составляющей по разгрузке дорожных магистралей и улучшению окружающей среды, считают в «Юрент».

Напомним, 26 марта на заседании Пермской гордумы депутаты приняли решение о поправках к правилам благоустройства города, согласно которым СИМ разрешается оставлять только на велопарковках, при этом в центре Перми парковки для электросамокатов не предусматриваются. СИМ нарушителей будут вывозить на штрафстоянку.

После этого представители сервиса аренды электросамокатов «Юрент» заявили, что готовы продолжить работу в этом году с учётом новых правил благоустройства. Сезон планируется открыть после наступления благоприятной для поездок погоды. При этом в компании отметили, что принятые ограничения «существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города». В связи с этим «Юрент» будет вынужден скорректировать не только количество парковок, но и плотность парка в городе.

Затем стало известно, что Whoosh подал жалобу в прокуратуру на решение мэрии. В этом сезоне компания планирует организовать парковки для самокатов на территориях, находящихся в частной собственности.

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