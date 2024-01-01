Алёна Бронникова Сервис аренды электросамокатов планирует продолжить работу в Перми В новом сезоне контроль за их парковкой будет усилен Поделиться Твитнуть

В Перми один из сервисов аренды электросамокатов готов продолжить работу в этом году с учётом новых правил благоустройства. Сезон планируется открыть после наступления благоприятной для поездок погоды.

«В текущем виде ограничения позволяют нам продолжить работать, но существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города. Вероятно, нам придётся скорректировать не только количество парковок, но и плотность парка в городе», — рассказали «Новому компаньону» в сервисе «Юрент».

По данным компании, количество поездок на самокатах за сезон 2023 года выросло больше чем на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Отмечается, что более 60% пермяков используют средства индивидуальной мобильности (СИМ) не для прогулок, а как транспорт, чтобы добраться из одной точки в другую.

На заседании Пермской гордумы 26 марта депутаты приняли решение о поправках к правилам благоустройства города, согласно которым СИМ разрешается оставлять только на велопарковках, при этом в центре Перми парковки для электросамокатов не предусматриваются. СИМ нарушителей будут вывозить на штрафстоянку.

В «Юрент» отметили, что электросамокатами активно пользуются именно в центральной части города, особенно во время плотного потока автомобилей, в часы-пик. Поэтому ограничения на парковку СИМ могут создать дополнительную нагрузку на инфраструктуру.

«По сути, ограничения убьют для этих пользователей смысл использовать самокаты как транспорт. Им теперь придётся выбирать другие виды транспорта, создавая дополнительную нагрузку на городскую инфраструктуру, либо выбирать личные самокаты, которые не имеют ограничения скорости и ездят быстрее шеринговых и вообще никак не контролируются», — комментируют в пресс-службе сервиса.

В компании также добавили, что пытались наладить диалог с городскими властями на протяжении всего процесса обсуждений изменений в правила благоустройства, но пока не пришли к взаимопониманию.

В предстоящем сезоне во всех регионах в приложении появится тестирование на знание ПДД, также запустят внутренний рейтинг пользователей — в карточки будет вноситься информация о нарушениях, за которыми последуют санкции вплоть до блокировки. В Перми усилят контроль за организацией парковки, увеличат штат сотрудников, которые будут за этим следить.

В сервисе по аренде электросамокатов Whoosh, представленном также на рынке кикшеринга Перми, «Новому компаньону» на вопрос о планах на ближайший сезон ответили так: «Остаёмся оптимистами и вернёмся с позицией».

В конце февраля мэрия Перми в одностороннем порядке решила расторгнуть соглашения с сервисами проката электросамокатов. Чиновники объяснили это тем, что компании-кикшеринги не соблюдали соглашения, например, неоднократно нарушали условия размещения электросамокатов. Ещё одной причиной расторжения соглашений, по словам властей, стало изменение правил дорожного движения. С марта 2023 года электросамокаты, ранее относимые к средствам индивидуальной мобильности, стали рассматриваться как транспортные средства, а регулировать их деятельность департамент не вправе.

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