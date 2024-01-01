В Перми сервис кикшеринга Whoosh подал жалобу в прокуратуру В этом сезоне компания организует парковки для самокатов на территориях частной собственности Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Представители сервиса кикшеринга Whoosh прокомментировали решение депутатов Пермской городской думы и мэрии об изменениях в правила благоустройства, которыми вводится запрет на парковку электросамокатов в центре города. В компании считают такое решение «незаконным и противоречащим Конституции РФ», поскольку оно «содержит требования, не предусмотренные федеральными законами, и было принято с превышением полномочий органов местного самоуправления».

В связи с этим Whoosh подал жалобу в прокуратуру Пермского края. Владельцы сервиса попросили ведомство проверить законность действий чиновников и принятых ими решений. Также компания намерена оспорить поправки в суде, потому что считает, что решение властей «было принято скоропалительно, без фактического содержательного обсуждения предлагаемых инициатив». Кроме того, власти проигнорировали мнение горожан, использующих кикшеринг в качестве транспорта, и предложения сервисов о совместном решении вопроса, уверены владельцы проката самокатов.

Новый сезон они планирует начать с учётом введённых ограничений. Сейчас Whoosh работает над организацией парковочных мест на территориях, находящихся в частной собственности. Это не противоречит поправкам в правила благоустройства.

«Введение зоны запрета парковок на самых активных транспортных магистралях города и в центральной его части заметно снизит возможность жителей города совершать регулярную маятниковую миграцию, повысит нагрузку на общественный транспорт и улично-дорожную сеть. Ввиду роста загруженности городских улиц и общественного транспорта, может вырасти время, которое жители тратят на дорогу», — отмечают в компании.

Предоставлено компанией Whoosh

В то же время, сервис по-прежнему готов к конструктивному диалогу, в том числе — к обсуждению точек и правил размещения парковок, а также других условий работы сервиса.

В 2023 году на самокатах компании было 175 тыс. уникальных активных пользователей. Всего за прошлый год в Перми было совершено 3 млн поездок. Сервисом кикшеринга воспользовалось 17% пермяков.

Напомним, 26 марта на заседании Пермской гордумы депутаты приняли решение о поправках к правилам благоустройства города, согласно которым СИМ разрешается оставлять только на велопарковках, при этом в центре Перми парковки для электросамокатов не предусматриваются. СИМ нарушителей будут вывозить на штрафстоянку.

После этого представители сервиса аренды электросамокатов «Юрент» заявили, что готовы продолжить работу в этом году с учётом новых правил благоустройства. Сезон планируется открыть после наступления благоприятной для поездок погоды. При этом в компании отметили, что принятые ограничения «существенно ухудшат для пермяков возможности использовать самокаты по транспортному сценарию в центре города». В связи с этим «Юрент» будет вынужден скорректировать не только количество парковок, но и плотность парка в городе.

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