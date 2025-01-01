Кассационный суд оставил в силе запрет парковки электросамокатов в центре Перми Кикшеринговым сервисам вновь не удалось оспорить решение краевого суда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) 9 сентября рассмотрел жалобу кикшеринговых сервисов ООО «ВУШ» (Whoosh) и ООО «Юрентбайк.ру» (Urent) на решение нижестоящих инстанций по спору о запрете парковки электросамокатов в центре Перми. В качестве заинтересованных лиц выступили администрация Перми, департамент дорог и благоустройства Перми и правительство Пермского края. В качестве ответчика — Пермская городская дума.

По данным газеты «Звезда», кассационный суд отказал истцам в удовлетворении жалобы и оставил без изменений решения Пермского краевого и Четвёртого апелляционного судов. Компании могут обратиться в Верховный суд в течение полугода.

Напомним, весной 2024 года сервисы аренды электросамокатов приостановили деятельность в Перми из-за новых требований по размещению индивидуальных средств мобильности (СИМ). Оставлять их разрешили только на специальных велопарковках, не предусмотрев в центральном районе для этого мест, в результате чего СИМ начали эвакуировать на штрафстоянки.

Компании обратились с иском к гордуме в Пермский краевой суд, по их мнению, представительный орган превысил свои полномочия, установив новые правила благоустройства. Прокуратура оказалась на стороне истцов, однако суд не удовлетворил требования. Весной 2025 года Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции оставил решение Пермского краевого суда без изменений.

