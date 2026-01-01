На участке шоссе Космонавтов в Перми ограничат движение до июня Здесь будут проводиться работы в рамках строительства улицы Строителей Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

На участке ш. Космонавтов в Перми ограничат движение всех видов транспорта до июньских праздников. По информации краевого минтранса, это необходимо для проведения комплекса дорожных и подготовительных работ по строительству перехода ул. Строителей от пл. Гайдара до ул. Стахановской.

Речь идёт об участке между зданием Гознака и «Морионом» на ш. Космонавтов — от ул. Строителей до ул. Стахановской. Здесь будет вестись устройство ливневой канализации. Временные ограничения движения вводятся на два месяца: с полуночи 11 апреля до полуночи 11 июня. Работы выполнит ООО «Техдоргрупп».

Напомним, весь проект ул. Строителей протяжённостью 7,2 км разделён на четыре этапа, первые три из которых уже завершены. Сейчас ведутся работы в рамках самого протяжённого, четвёртого этапа. Создание четырехполосной дороги от ул. Малкова до ш. Космонавтов и обновление путепровода у «Мориона» входят в этап 4.1. Осенью 2025 года начались работы в рамках этапа 4.2 — строительство дороги от ш. Космонавтов до ул. Карпинского.

