В Перми на новом участке улицы Строителей завершили переукладку инженерных сетей Подрядная организация обустраивает теплотрассу и ливнёвку

Фото: пресс-служба минтранса Прикамья

В министерстве транспорта Пермского края рассказали о ходе работ на новом участке ул. Строителей (этап 4.1). Сейчас на пересечении будущей ул. Строителей и ул. Малкова завершена перекладка инженерных коммуникаций, включая водопровод, канализацию и газопровод. В данный момент подрядчик занят обустройством теплотрассы и ливневой канализации.

В районе дома №5 по ул. Рабочей осуществляется перенос водопроводной магистрали.

На ул. Вавилова новые трубы теплоснабжения уже проложены в специализированном бетонном канале. Рабочие приступят к закрытию канала бетонными плитами с последующим обустройством всех необходимых слоев дорожного покрытия.

На основном участке будущей трассы, от ул. Малкова до ул. Рабочей, 5, на одной полосе полностью подготовлено основание дороги, включая нижний слой асфальтового покрытия. Готовность соседней полосы оценивается в 90%. Завершение работ на оставшихся полосах будет произведено после перекладки водовода.

Кроме того, на участке продолжается установка фундаментов для шумозащитных барьеров, а также начата установка бордюрного камня высотой 40 см вдоль проезжей части.

Одновременно ведутся подготовительные мероприятия по реконструкции путепровода через Транссибирскую магистраль (в районе «Мориона»). Уже начато строительство новых опор путепровода, включая буронабивные сваи на глубину более 20 м.

В минтрансе отметили, что ул. Строителей — один из наиболее значимых объектов транспортной инфраструктуры Перми. Строительство разделено на четыре этапа. Общая протяженность трассы составит 7,2 км.

