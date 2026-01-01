На путепроводе у «Мориона» в Перми начался монтаж пролётных строений Техническое движение планируется запустить до конца года

Скриншот видео со страницы Дмитрия Махонина в соцсети "ВКонтакте"

На путепроводе у «Мориона» по ш. Космонавтов в Перми начался новый этап строительства. Как рассказал в соцсетях губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, рабочие приступили к монтажу пролётных строений.

«Начался монтаж пролётных строений. Эти конструкции — основа путепровода, которые создают его каркас. Между блоками уложат поперечные балки. Затем — все слои мостового полотна — будущую новую дорогу», — сообщил глава региона.

Каждый пролёт будет состоять из четырёх металлических блоков. Первый уложен между новыми опорами со стороны рынка, на данный момент готово уже 10 блоков, которые будут устанавливать в ближайшее время. Параллельно ведётся строительство шести новых опор: двух монолитных крайних и четыре промежуточных.

Ранее «Новый компаньон» писал, что губернатор поручил запустить движение на половине путепровода в техническом режиме до конца 2026 года. Строительство ведётся в ускоренном режиме.

