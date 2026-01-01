Губернатор поручил запустить движение по путепроводу на шоссе Космонавтов в Перми до конца года Текущие темпы позволяют завершить реконструкцию раньше срока

Министерство транспорта Пермского края

В четверг, 19 марта, в ходе заседания правительства Пермского края, которое провёл губернатор Дмитрий Махонин, рассмотрели ход реализации масштабных проектов по строительству и модернизации дорожной инфраструктуры региона. Реализация этих инициатив, включая возведение мостов, путепроводов и развязок в Перми, позволила повысить среднюю скорость транспортного потока: для общественного транспорта показатель вырос с 20 до 31 км/ч, а для всех категорий транспорта — с 32 до 38 км/ч.

Сергей Вешняков, министр транспорта края, указал, что ключевым инструментом системного развития дорожной сети выступает адресная инвестиционная программа Прикамья. В период с 2020 по 2025 год в её рамках было запланировано свыше 40 мероприятий, из которых к концу 2025 года реализовано 34 объекта. Объём Дорожного фонда региона в 2025 году составил более 39,5 млрд рублей, из которых около 18 млрд направлены непосредственно на строительство и реконструкцию дорог.

В ходе выступления глава минтранса представил ключевые объекты, способствовавшие расширению дорожной сети края. Один из приоритетных проектов — трасса ТР-53, реализуемая в четыре очереди. Первая уже завершена: в регионе появилась первая трёхуровневая развязка, эффективно разделяющая транспортные потоки. В настоящее время работы сосредоточены на втором этапе — участке от улицы Уинской до моста через реку Талажанку.

Ещё одна значимая магистраль Перми — улица Строителей. Движение по ней открыто в три этапа, дорога уже выполняет функцию опорной артерии, соединяя Коммунальный и Красавинский мосты через Каму. По завершении проекта магистраль обеспечит прямую связь восточных районов с центром города. Помимо стратегических задач, проект решает и локальные вопросы: организуются удобные съезды, разноуровневые развязки, ливневая канализация и очистные сооружения. Сейчас ведётся строительство четвёртого этапа, разделённого на четыре пусковых комплекса. Работы выполняются на первых двух, включая реконструкцию путепровода на шоссе Космонавтов.

Важным элементом развития транспортной инфраструктуры краевой столицы стало возведение тоннелей под Транссибом — в створах Вишерской и Углеуральской улиц. Оба объекта уже введены в эксплуатацию.

В 2025 году для жителей стала доступна ещё одна долгожданная дорога — улица Крисанова на участке от улицы Пушкина до шоссе Космонавтов. Она завершила формирование прямого сообщения между центром и жилыми массивами. Одновременно был реконструирован участок шоссе Космонавтов от улицы Мильчакова до улицы Плеханова, где возведён новый путепровод. «Примененные технические решения и инновационные материалы позволили сделать объект современным и узнаваемо ярким из-за цвета тротуаров и велодорожек, что в свою очередь дало импульс на преображения всей территории вокруг. А построенные современные бесшовные трамвайные пути стали вкладом в скоростную, надежную и экологичную транспортную систему города», — подчеркнул министр.

Логическим продолжением улицы Крисанова стала реконструкция улицы Карпинского на участке от шоссе Космонавтов до улицы Мира. «Сейчас для пешеходов, а тем более родителей с детьми еще остается много неудобств. Поэтому мы уже приступили к подготовительным работам по устройству тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Работы будем производить круглосуточно, поэтому заранее хочу предупредить жителей о возможных неудобствах и прошу отнестись с пониманием», — резюмировал Сергей Вешняков.

Дорожные работы велись не только в краевом центре, но и в муниципальных образованиях. Одним из значимых направлений стала реконструкция трассы Кунгур — Соликамск на участке протяжённостью более 20 км между Березниками и Соликамском. Проект разделён на шесть этапов. В настоящее время реализуется финальный отрезок — подъезд к Березникам в районе дороги Березники — Дурино. «После завершения реконструкции регион получит более 20 километров современной магистрали, отвечающей самым высоким требованиям безопасности и комфорта», — обозначил министр.

Глава Минтранса также обозначил перспективные проекты. В их числе — реконструкция шоссе Космонавтов от улицы Свиязева до моста через реку Мулянку. Здесь будет создана современная магистраль с двумя двухуровневыми развязками, которые призваны не только снизить заторность, но и обеспечить удобный подъезд к промышленным предприятиям. Территория уже подготовлена: снесены строения, заключены соглашения с сетевыми организациями о переносе инженерных коммуникаций. Начало строительно-монтажных работ запланировано на лето текущего года. Реализация проекта будет поэтапной, чтобы снизить неудобства для водителей.

Ещё один объект — реконструкция улицы Мира в Перми (от Стахановского кольца до шоссе Космонавтов). Проект разделён на три этапа, проектная документация находится на финальной стадии. В ближайшее время планируется определить подрядчика. «Строительно-монтажные работы будут проходить с учетом выполнения работ на шоссе Космонавтов, чтобы обеспечить бесперебойное движение в районе», — подчеркнул Сергей Вешняков.

Также в стадии реализации находится строительство второй очереди моста через реку Егошиху в Перми. Работы идут согласно графику, техническая готовность объекта составляет 20%. «Параллельно занимаемся концепцией развития этого транспортного узла — на пересечении с бульваром Гагарина и выходом на улицу Макаренко. Цель — дальнейшее увеличение пропускной способности путем устройства двухуровневой развязки на пересечении с бульваром Гагарина в виде тоннеля открытого типа. Проектная документация готовится к загрузке в госэкспертизу», — обозначил глава краевого Минтранса.

Завершая обсуждение, Дмитрий Махонин отметил, что масштабные строительные работы неизбежно сопровождаются временными неудобствами. В связи с этим важно продуманно организовывать схемы объезда для минимизации заторов.

Отдельно губернатор остановился на реконструкции путепровода на шоссе Космонавтов. Он напомнил, что объект был закрыт на реконструкцию в январе, и это ключевая транспортная артерия для жителей краевой столицы. Согласно контракту, плановый срок завершения работ — 2028 год, однако текущие темпы позволяют завершить реконструкцию досрочно. Губернатор поручил краевому минтрансу обеспечить запуск технического движения по половине путепровода на шоссе Космонавтов до конца 2026 года.

