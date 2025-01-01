Очередным участком улицы Строителей в Перми займётся компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой» выполнит работы за 2,27 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Возведением очередного участка ул. Строителей в Перми (от ш. Космонавтов до ул. Карпинского) займётся компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-Дорстрой» за 2,27 млрд руб. Она стала единственным участником закупки. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минтрансе Пермского края. Проектируемая автодорога проходит по территории Индустриального района. Протяжённость объекта составит 0,66 км, он будет начинаться на отрезке между ш. Космонавтов и р. Гарюшкой (рядом со зданием по ш. Космонавтов, 111/10), а заканчиваться на отрезке между улицами Карпинского и Капитана Гастелло (у здания по ул. Карпинского, 1а).

Работы должны начаться 27 октября 2025 года, а завершиться к 24 июня 2028 года.

Дорога будет четырёхполосной, относиться к категории магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения второго класса. Расчётная скорость — 80 км/час. Проектом предусматривается обустройство тротуаров с обеих сторон дороги, светофоров, велосипедных дорожек, двух автобусных остановок.

Также будут выполнены работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, съездов, пересечений и примыканий, возведению моста через Гарюшку. На участке будет организована автоматизированная система управления дорожным движением, установлены шумозащитные акустические экраны и остекление, наружное освещение, обустроены сети водоотведения и очистные сооружения, выполнено благоустройство.

Ранее «Новый компаньон» писал, что на участке от ул. Малкова до ш. Космонавтов ведётся переустройство инженерных коммуникаций и возведение основания будущей дороги. В дальнейшем будут обустроены съезды на улицы Малкова, Вавилова, Рабочую, развязка в районе пересечения с ш. Космонавтов и отворот на «Морион».

