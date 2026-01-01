В Прикамье следователи СК будут требовать ареста для напавшего на школу подростка Ученик девятого класса подозревается в убийстве своей учительницы

Сриншот видео СК

В ближайшее время следователь регионального управления Следственного комитета России обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для 17-летнего подростка, напавшего с ножом на учительницу в Добрянке.

По данным источников издания «Коммерсантъ-Прикамье», следствие будет ходатайствовать об аресте молодого человека. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, утром 7 апреля ученик девятого класса пришёл в школу №5 в Добрянке с ножом и нанёс несколько ударов своей классной руководительнице, завучу Олесе Багуте. Женщину срочно госпитализировали, но спасти не смогли — она скончалась от полученных ранений. Подросток скрылся с места преступления, но потом сам явился в полицию.

После трагедии были возбуждены уголовные дела об убийстве и халатности, а ход расследования взяли на контроль в центральном аппарате СК по поручению Александра Бастрыкина.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.