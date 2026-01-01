Расследование по факту нападения в школе Прикамья взяли на контроль в центральном аппарате СК Трагедия произошла утром 7 апреля

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю

Ход расследования уголовного дело взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России по поручению председателя Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и халатности (ст. 293 УК РФ).

Сейчас следователи СК устанавливают причины и обстоятельства преступления.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия в Добрянке случилась утром 7 апреля, когда 17-летний школьник напал с ножом на свою классную руководительницу прямо у входа в учебное заведение. Позже женщина скончалась от полученных ранений в больнице. Школьника задержали. С ним работают следователи СК.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.