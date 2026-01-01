Скульптуру Александра Невского в Перми изготовят за 2,6 млн рублей Семиметровый объект установят в Закамске

Проект памятника / ТГ-канал Михаила Борисова

Семиметровую скульптуру Александра Невского из бронзы изготовят в Перми за 2,6 млн руб. Работы выполнит московское ООО «Национальная проэктная система». Администрация Кировского района Перми заключила с компанией контракт.

По условиям договора, скульптура должна быть изготовлена до 1 июля. Привезти её поставщик должен до 30 октября. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается на 60 месяцев и 12 месяцев на патину.

Как писал ранее «Новый компаньон», памятник будет изображать Александра Невского в полный рост, в руках у него будет полуобнажённый меч, а за спиной — княжеский стяг с ликом Спаса Нерукотворного. Сама скульптура должна стоять на трёхступенчатом прямоугольном постаменте, верхнюю часть будет обрамлять бронзовая лента со сценами жития князя. Начальная стоимость контракта составляла 3,3 млн руб.

Напомним, проект памятника был одобрен советом по топонимике в сентябре 2024 года. Его установка запланирована в сквере Александра Невского в Закамске, на пересечении улиц Ласьвинской и Александра Невского. Планировалось, что подготовка начнётся в октябре того же года, а сам монумент будет установлен в 2025 году.

