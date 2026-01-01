В Кировском районе Перми установят бронзовую скульптуру Александра Невского Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 апреля

Фото: проектная документация

Администрация Кировского района Перми ищет подрядчика, который изготовит бронзовую скульптуру Александра Невского. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, скульптура должна быть семь метров в высоту. Выполнить работы нужно в срок до 1 июля 2026 года, доставить скульптуру необходимо не позднее 30 октября 2026 года. Место, где расположится объект, не уточняется.

Предполагается, что памятник будет изображать Александра Невского в полный рост, а в руках у него будет полуобнажённый меч, а за спиной княжеский стяг с ликом Спаса Нерукотворного. Сама скульптура должна стоять на трёхступенчатом прямоугольном постаменте. Верхнюю часть постамента должна обрамлять бронзовая лента со сценами жития князя. На фасадной части необходимо сделать табличку с поясняющей надписью «Святой благоверный князь Александр Невский».

