В Перми совет по топонимике одобрил проект памятника Александру Невскому Монумент в 7 метров возведут в Закамске Поделиться Твитнуть

Проект памятника / ТГ-канал Михаила Борисова

Как рассказал глава Кировского района Перми Михаил Борисов, проект памятника Александру Невскому получил одобрение совета по топонимике при главе Перми. Чиновники уже провели встречу с архитектором, инициативной группой, профильными департаментами и центром безопасности дорожного движения.

«Скоро приступаем к устройству фундамента. Значит, скоро у нас появится новое знаковое место, которое увековечит память великого князя и полководца Александра Невского», — написал Борисов в своём телеграм-канале.

Высота памятника будет достигать 7 м.

Проект памятника / ТГ-канал Михаила Борисова

Как ранее писал «Новый компаньон», летом прошлого года мэрия Перми предложила горожанам выбрать вариант благоустройства сквера им. Александра Невского и бульвара на ул. Ласьвинской в Кировском районе.

Пермяки в ходе опроса могли выбрать варианты скамеек, цветников, определить, в какой зоне сквера установить памятник Александру Невскому: вдоль ул. Маршала Рыбалко, вдоль ул. Александра Невского или со стороны входа в корпус аэрокосмического факультета ПНИПУ.

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