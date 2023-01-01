Пермякам предлагают выбрать место установки памятника Александру Невскому Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Жителям Перми предлагают выбрать вариант благоустройства сквера им. Александра Невского и бульвара на ул. Ласьвинской в Кировском районе. Онлайн-голосование начинается на сайте «Госуслуги» 16 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.

Пермяки в ходе опроса смогут выбрать варианты скамеек, цветников, определить, в какой зоне сквера установить памятник Александру Невскому: вдоль ул. Маршала Рыбалко, вдоль ул. Александра Невского или со стороны входа в корпус аэрокосмического факультета ПНИПУ.

Кроме того, можно будет проголосовать за различные варианты организации зон отдыха, например, сделать ли там открытый лекторий, детскую мини-площадку, или предложить свой вариант.

Проголосовать можно не только на «Госуслугах», но и на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, моё будущее».

Онлайн-голосование продлится до 26 июня.

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