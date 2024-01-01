Работы по установке памятника Александру Невскому в Перми начнутся в октябре Его установят на пересечении улиц Ласьвинская и Александра Невского Поделиться Твитнуть

Фотография проекта памятника / Сергей Путилов

Подготовку к установке памятника Александру Невскому в Кировском районе Перми начнётся в октябре этого года. Монумент установят на пересечении ул. Ласьвинской и ул. Александра Невского при примыкании к скверу им. Александра Невского. Об этом «Новому компаньону» рассказал автор памятника Сергей Путилов.

«Работы по устройству фундамента и постамента начнутся в начале октября. Сам памятник планируется установить в 2025 году. Сроки установки памятника постоянно сдвигаются, связано это с тем, что он изготавливается и устанавливается на деньги частных лиц, не имеющих отношения к бюджетному финансированию. Последние годы финансирование проекта сильно уменьшилось, так как наши спонсоры деньги направляют на более насущные гуманитарные цели», — рассказал скульптор.

По его словам, памятник отольют из бронзы. Он будет изображать князя в доспехе, характерном для начала XIII века.

Высота монумента будет достигать 7 м.

Сергей Путилов добавил, что в Закамске планируется также установить памятники Ф.Ф. Ушакову, князю Владимиру и памятник, посвящённый Тимуровскому движению.

Напомним, на этой неделе глава Кировского района Михаил Борисов рассказал, что проект памятника Александру Невскому получил одобрение совета по топонимике при главе Перми. Чиновники уже провели встречу с архитектором, инициативной группой, профильными департаментами и центром безопасности дорожного движения.





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