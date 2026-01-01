Полиция выясняет мотивы нападения школьника на учителя в Прикамье Собранные материалы будут направлены в следственные органы

Как сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю, пострадавшая от нападения школьника завуч, была также его классным руководителем.

Сейчас молодой человек находится в территориальном отделе полиции, выясняются мотивы действий нападавшего. Собранные материалы будут направлены в следственные органы, добавили в ведомстве.

Напомним, 17-летний подросток утром 7 апреля на крыльце школы напал с ножом на педагога. Ее госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, в Добрянку также направлен борт санавиации с мультипрофильной бригадой врачей.

Других пострадавших нет, учебный процесс решили не приостанавливать. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

