Жертвой нападения подростка в прикамской школе стала завуч Других пострадавших нет

Константин Долгановский

Жертвой нападения подростка в школе Добрянки стала завуч. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава города Дмитрий Антонов.

По его словам, молодой человек находится на учете в полиции, а также неоднократно оставался на повторное обучение в школе. Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии. Других пострадавших нет, учащимся ничего не угрожает. Принято решение не приостанавливать учебный процесс.

Глава города выехал на место происшествия, сейчас там работают оперативные службы. Информация о произошедшем донесена до министерства образования.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту произошедшего.





