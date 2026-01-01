Прокуратура проводит проверку из-за нападения подростка на учителя в Прикамье Все случилось в Добрянке утром 7 апреля

Константин Долгановский

Прокуратура города Добрянки инициировала проверку в связи с инцидентом, произошедшим у входа в образовательное учреждение, где ученик совершил нападение на педагога.

В рамках надзорных действий будет проанализировано соблюдение нормативных требований, направленных на профилактику безнадзорности и противоправных действий среди несовершеннолетних. Отдельное внимание уделено ходу расследования уголовного дела, возбуждённого по факту произошедшего.

Для координации работы экстренных служб и правоохранительных структур на место выехал прокурор Добрянки Дмитрий Копьев.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.