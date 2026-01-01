Инвестора КРТ в Рабочем посёлке Перми обяжут выкупить ДК имени Ленина И передать в собственность муниципалитета Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

В рамках комплексного развития территории в микрорайоне Рабочий поселок Перми будет задействован в том числе участок и постройки по адресу ул. Уральская, 93 (здесь находится Дворец культуры им. Ленина). В минимущества Прикамья изданию Business Class пояснили, что инвестор будет обязан приобрести здание и передать его в собственность муниципалитета. При этом функции Дворца культуры сохранятся: он продолжит использоваться для культурной и досуговой деятельности, а также для развития клубных объединений в районе. Условия и сроки передачи объекта в муниципальную собственность будут прописаны в договоре с инвестором, который станет победителем торгов по проекту КРТ, отметили в ведомстве.

Напомним, в ноябре прошлого года, на заседании Пермской городской думы мэр Перми Эдуард Соснин заявил об изменении подхода к возвращению ДК им. Ленина. Ранее городские власти намеревались выкупить здание у религиозной организации «Новый завет», направив на эти цели 260 млн руб. из городского бюджета. Позднее данные расходы были исключены из бюджета на 2026–2028 годов. Соснин подчеркнул, что исключение этих расходов не свидетельствует об отказе от возвращения ДК в собственность города. Он сослался на поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, согласно которому работа по возврату объекта продолжается и должна быть завершена в кратчайшие сроки.

ДК им. Ленина был передан религиозной организации «Новый завет» в 2005 году, при этом земельный участок остался в ведении муниципалитета. В 2021 году город подал в суд на организацию, требуя компенсацию в размере 10,4 млн руб. за использование земли и 3,5 млн в качестве процентов. В 2024 году суд частично удовлетворил иск, а апелляционные жалобы ответчика не увенчались успехом. В мае 2025 года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу религиозной организации по делу о ДК им. Ленина, отказав в передаче дела на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в рамках КРТ в Мотовилихинском районе будут застроены три несмежных участка. Самый крупный из них ограничен улицами Уральской, Вагановых и Авиационной. Здесь допускается строительство многоквартирных домов высотой до 25 этажей. Второй участок расположен в квартале, ограниченном улицами Уральской, Лебедева и Металлургов. Третий участок находится по улице Восстания. Общая площадь всех трёх участков составит 37,5 га.

