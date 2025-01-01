Власти Перми изменят стратегию возврата ДК Ленина в собственность города Ранее чиновники планировали выкупить здание за 260 млн рублей Поделиться Твитнуть

На заседании Пермской городской думы 18 ноября мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин сообщил, что городские власти изменили подход к возврату ДК им. Ленина. Градоначальник прокомментировал ситуацию вокруг скандального объекта, отвечая на вопрос депутата Геннадия Сторожева о дальнейшей судьбе Дворца культуры.

Ранее власти планировали выкупить здание у религиозной организации «Новый завет», выделив на эти цели 260 млн руб. из городского бюджета. Однако, как отметил депутат Сторожев, эти расходы были исключены из бюджета на 2026-2028 годы.

Соснин, в свою очередь, пояснил, что исключение этих расходов не означает отказа от возвращения ДК в собственность города. Чиновник сослался на то, что поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о возврате ДК остается в силе. Сейчас ведётся активная работа для скорейшего возвращения объекта в собственность муниципалитета.

Напомним, ДК им. Ленина перешёл религиозной организации «Новый завет» в 2005 году, хотя земельный участок остался в ведении муниципалитета. В 2021 году администрация города подала в суд на организацию, требуя выплатить 10,4 млн руб. за использование земли и 3,5 млн руб. в качестве процентов. Суд частично удовлетворил иск в 2024 году. Апелляционные жалобы ответчика не принесли успеха, и дело дошло до Верховного суда РФ.

Ранее сообщалось о попытках выкупа здания, однако религиозная организация запрашивала слишком высокую цену. Осенью 2024 года губернатор поручил мэру Перми инициировать процедуру выкупа из-за необходимости реконструкции здания. Впоследствии появилась информация о достижении принципиальной договоренности о возврате объекта в муниципальную собственность.

В мае этого года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу религиозной организации относительно дела о ДК им. Ленина, отказав в её передаче на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.

