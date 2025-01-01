Власти Перми изменят стратегию возврата ДК Ленина в собственность города
Ранее чиновники планировали выкупить здание за 260 млн рублей
На заседании Пермской городской думы 18 ноября мэр столицы Прикамья Эдуард Соснин сообщил, что городские власти изменили подход к возврату ДК им. Ленина. Градоначальник прокомментировал ситуацию вокруг скандального объекта, отвечая на вопрос депутата Геннадия Сторожева о дальнейшей судьбе Дворца культуры.
Ранее власти планировали выкупить здание у религиозной организации «Новый завет», выделив на эти цели 260 млн руб. из городского бюджета. Однако, как отметил депутат Сторожев, эти расходы были исключены из бюджета на 2026-2028 годы.
Соснин, в свою очередь, пояснил, что исключение этих расходов не означает отказа от возвращения ДК в собственность города. Чиновник сослался на то, что поручение губернатора Пермского края Дмитрия Махонина о возврате ДК остается в силе. Сейчас ведётся активная работа для скорейшего возвращения объекта в собственность муниципалитета.
Напомним, ДК им. Ленина перешёл религиозной организации «Новый завет» в 2005 году, хотя земельный участок остался в ведении муниципалитета. В 2021 году администрация города подала в суд на организацию, требуя выплатить 10,4 млн руб. за использование земли и 3,5 млн руб. в качестве процентов. Суд частично удовлетворил иск в 2024 году. Апелляционные жалобы ответчика не принесли успеха, и дело дошло до Верховного суда РФ.
Ранее сообщалось о попытках выкупа здания, однако религиозная организация запрашивала слишком высокую цену. Осенью 2024 года губернатор поручил мэру Перми инициировать процедуру выкупа из-за необходимости реконструкции здания. Впоследствии появилась информация о достижении принципиальной договоренности о возврате объекта в муниципальную собственность.
В мае этого года Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу религиозной организации относительно дела о ДК им. Ленина, отказав в её передаче на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам.
