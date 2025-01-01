Алёна Бронникова Верховный суд РФ подтвердил взыскание 14 млн рублей с пермских евангелистов Организации было отказано в рассмотрении жалобы на решение по ДК Ленина Поделиться Твитнуть

ДК им. Ленина

Константин Долгановский

Верховный суд РФ отказал Пермскому епархиальному управлению христиан веры евангельской пятидесятников в передаче кассационной жалобы по ДК им. Ленина для рассмотрения в заседании судебной коллегии по экономическим спорам. Соответствующее определение опубликовано в картотеке судебных дел.

«Доводы кассационной жалобы не подтверждают наличие оснований для передачи жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии и пересмотра обжалуемых судебных актов. Поскольку не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела допущены нарушения норм материального права и норм процессуального права, приведшие к судебной ошибке существенного и непреодолимого характера», — сообщается в документе от 20 мая.

ДК им. Ленина был продан «Новому завету» в 2005 году, при этом земля под ним осталась в муниципальной собственности. Судебный спор начался в 2021 году, когда администрация потребовала с организации 10,4 млн руб. за пользование участком и проценты на 3,5 млн руб. Иск был частично удовлетворён в 2024 году. Оспорить взыскание этой суммы ответчику ни в апелляционном, ни в кассационном суде не удалось, и в начале апреля он направил жалобу в ВС РФ.

Само здание пермские власти пытались выкупить, но евангелисты выставляли необоснованно высокую цену. Осенью 2024 года губернатор поручил мэру Перми начать процедуру выкупа дворца из-за необходимости его реконструкции. После чего сообщалось, что сторонам удалось достичь принципиального согласия о возвращении объекта в муниципальную собственность.

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