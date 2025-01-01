Алёна Бронникова Спор мэрии Перми и евангелистов по ДК Ленина дошёл до Верховного суда РФ Религиозная организация пытается оспорить взыскание 14 млн рублей Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Спор департамента земельных отношений администрации Перми и Пермского епархиального управления христиан веры евангельской по ДК им. Ленина дошёл до Верховного суда. Как указано в картотеке суда, религиозная организация направила в начале апреля в ВС РФ кассационную жалобу.

Жалоба была зарегистрирована 15 апреля. В данный момент к рассмотрению не принята.

Напомним, судебный спор начался в 2021 году. ДК был продан в 2005 году «Новому завету», но земля под ним оставалась в муниципальной собственности. За пользование участком мэрия потребовала с организации более 10 млн руб. Иск был частично удовлетворён в июне 2024-го. С ответчика взыскали 10,4 млн руб. неосновательного обогащения и проценты на 3,5 млн. Оспорить решение ни в апелляционном, ни в кассационном суде организации не удалось.

Само здание пермские власти пытались выкупить, но евангелисты выставляли необоснованно высокую цену. Осенью губернатор поручил главе Перми начать процедуру выкупа дворца из-за необходимости его реконструкции. После чего сообщалось, что сторонам удалось достичь принципиального согласия о возвращении объекта в муниципальную собственность.

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